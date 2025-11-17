В Госдуме предложили заморозить цены на бензин

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить мораторий на повышение цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026 года. Соответствующее обращение он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Депутат заявил в нем, что эта мера призвана удержать стоимость моторного топлива при сезонной уборке урожая. Она будет носить временный характер с заранее объявленными и объективными критериями завершения, уточнил законотворец.

«При устойчивом снижении ценовой волатильности и сближении динамики моторных топлив с общей инфляцией», — отметил парламентарий.

По его словам, это обеспечит прозрачность, сохранит конкуренцию и инвестиционные стимулы, а также защитит россиян от непропорционального роста обязательных расходов.

Кроме того, Миронов предложил поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России усилить контроль за ценообразованием и торговыми надбавками в сетевом розничном сегменте и активнее применять предупреждения и предписания при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства.

10 ноября сообщалось, что после двух месяцев отрицательных значений рентабельность продаж бензина на российских автозаправках начала восстанавливаться. Так, в ноябре доходность от реализации АИ-95 в среднем выросла до 1,2 рубля за литр против убытка в 0,2 рубля в октябре. Аналогичная положительная динамика выявлена и для марки АИ-92.

