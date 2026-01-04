ОПЕК+ заморозит предел добычи в I квартале 2026 года

Государства ОПЕК+ сохранили планы заморозить предел нефтедобычи в первом квартале 2026 года на уровне декабря. Это следует из коммюнике по итогам онлайн-встречи.

«Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение объемов производства в феврале и марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями», — сказано в сообщении.

Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 1 февраля.

О намерении государств, входящих в организацию, оставаться на ранее достигнутом уровне, сообщало 31 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. Они рассказали журналистам, что ОПЕК+ будет придерживаться этой стратегии на фоне признаков глобального переизбытка нефти.

В материале отмечалось, что на фоне увеличения поставок как со стороны ОПЕК+, так и со стороны других организаций в 2025 году фьючерсы на сырую нефть подешевели на 17% и приблизились к самому большому годовому падению после пандемии 2020 года.

