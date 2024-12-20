Стало известно, сколько россияне потратили на оземпик

Россияне с января по октябрь в общей сложности купили 1 млн пачек отечественных дженериков препарата оземпик (международное непатентованное наименование — семаглутид) на общую сумму 5,9 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Речь идет о лекарствах семавик от компании «Герофарм» и квинсента — от «Промомеда». Оригинальный препарат оземпик с декабря 2023 года официально не импортируется в Россию. Побочным средством этого препарата является существенное снижение веса.

Показатель продаж препарата этой группы за первые 10 месяцев 2024 года стал рекордным с момента появления оземпика на отечественном рынке в 2020 году. За аналогичный период 2023 года россияне приобрели 20 тысяч пачек оземпика на общую сумму 297 млн рублей, уточняет DSM Group.

В августе «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group писали, что расходы россиян на презервативы и противозачаточные таблетки по итогам первого полугодия выросли на 15,57% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, достигнув 19,3 млрд рублей.

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