Правительство продлило на год особый порядок продажи зарубежных лекарств в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ранее правительством была продлена на два года упрощенная процедура регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий.

«Возможность продажи в России зарегистрированных зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке будет продлена до конца 2025 года», — говорится в сообщении.

Это решение, подчеркнули в правительстве, позволит избежать перебоев с поставками лекарств в аптеки, поликлиники и больницы.

28 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в законодательстве предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства» и наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня.

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