Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство продлило на год особый порядок продажи зарубежных лекарств

Кабмин РФ: до конца 2025 года продлен особый порядок продажи зарубежных лекарств
close
Freepik

Правительство продлило на год особый порядок продажи зарубежных лекарств в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ранее правительством была продлена на два года упрощенная процедура регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий.

«Возможность продажи в России зарегистрированных зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке будет продлена до конца 2025 года», — говорится в сообщении.

Это решение, подчеркнули в правительстве, позволит избежать перебоев с поставками лекарств в аптеки, поликлиники и больницы.

28 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в законодательстве предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства» и наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на оземпик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами