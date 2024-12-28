В России хотят создать перечень «стратегически значимых» лекарств

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в законодательстве предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства» (СЗЛС) и наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня. Документ опубликован в базе данных нижней палаты Федерального собрания.

Согласно тексту законопроекта, для этого планируют изменить №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а СЗЛС будут включать лекарства, закрывающие приоритетные потребности при лечении заболеваний, преобладающих в России.

«Предлагаемые изменения благоприятно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарственных препаратов, включенных в перечень СЗЛС, что в свою очередь должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий», — отмечается в тексте законопроекта.

Как ожидается, он вступит в силу с марта следующего года.

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