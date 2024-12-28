Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят создать перечень «стратегически значимых» лекарств

В Госдуму внесли законопроект о перечне стратегически значимых лекарств
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в законодательстве предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства» (СЗЛС) и наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня. Документ опубликован в базе данных нижней палаты Федерального собрания.

Согласно тексту законопроекта, для этого планируют изменить №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а СЗЛС будут включать лекарства, закрывающие приоритетные потребности при лечении заболеваний, преобладающих в России.

«Предлагаемые изменения благоприятно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарственных препаратов, включенных в перечень СЗЛС, что в свою очередь должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий», — отмечается в тексте законопроекта.

Как ожидается, он вступит в силу с марта следующего года.

На этой неделе сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов говорил о том, что аптеки стали заменять россиянам поликлиники.

Ранее в России заблокировали 6 млн опасных БАДов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами