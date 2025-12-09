В России оценили уровень запасов газа

Суммарная обеспеченность РФ запасами газа составляет 98 лет, следует из презентации главы ГКЗ Игоря Шпурова. Об этом пишет ТАСС.

Шпуров также отметил, что традиционные запасы газа в РФ выработаны уже на 70%.

«Если мы перейдем к структуре запасов газа, всего, то мы увидим, что традиционные запасы у нас выработаны на 70%, доля ТРИЗ в текущих запасов, как и по нефти, что интересно, составляет 54%», — сказал он.

Недавно «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Поставки российского газа в КНР идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа, заключенного между «Газпромом» и китайской энергетической компанией CNPC. По данным «Газпрома», 1 декабря 2024 года суточные поставки по «Силе Сибири» досрочно, на месяц раньше плана, были выведены на максимальный контрактный уровень.

Ранее в Германии назвали условие возвращения к покупке газа из России.