В России оценили уровень запасов газа

ГКЗ: Россия обеспечена запасами газа на 98 лет
Vasily Fedosenko/Reuters

Суммарная обеспеченность РФ запасами газа составляет 98 лет, следует из презентации главы ГКЗ Игоря Шпурова. Об этом пишет ТАСС.

Шпуров также отметил, что традиционные запасы газа в РФ выработаны уже на 70%.

«Если мы перейдем к структуре запасов газа, всего, то мы увидим, что традиционные запасы у нас выработаны на 70%, доля ТРИЗ в текущих запасов, как и по нефти, что интересно, составляет 54%», — сказал он.

Недавно «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Поставки российского газа в КНР идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа, заключенного между «Газпромом» и китайской энергетической компанией CNPC. По данным «Газпрома», 1 декабря 2024 года суточные поставки по «Силе Сибири» досрочно, на месяц раньше плана, были выведены на максимальный контрактный уровень.

Ранее в Германии назвали условие возвращения к покупке газа из России.

