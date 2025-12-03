«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» 2 декабря установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован 1 декабря. В компании сообщили, что это был десятый по счету рекорд с момента выхода поставок по газопроводу на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

До этого в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что Китай увеличил поставки российского трубопроводного газа за период с января по сентябрь 2025 года на 18,9%. Уточняется, что сумма экспорта российского газа в Китай достигла $7,29 млрд — это самые крупные показатели среди поставщиков газа в страну. На втором месте находится Туркмения с объемом поставок на $6,46 млрд. Далее идут Мьянма ($1,18 млрд), Казахстан (более $854,7 млн) и Узбекистан (примерно $629,8 млн).

Поставки российского газа в КНР идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа, заключенного между «Газпромом» и китайской энергетической компанией CNPC. По данным «Газпрома», 1 декабря 2024 года суточные поставки по «Силе Сибири» досрочно, на месяц раньше плана, были выведены на максимальный контрактный уровень. В мае 2025 года совокупный объем поставок газа в Китай по «восточному» маршруту превысил 100 млрд куб. м. В текущем году поставки идут в объемах на 28,3% превышающих прошлогодние.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» может побить рекорд по нефтепереработке в 2025 году.