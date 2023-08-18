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«Ведомости» сообщили о новом названии OBI в России

«Ведомости»: OBI в России зарегистрировали бренд Domus

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Телеграм канал «РИА Новости»

ООО «ОБИ франчайзинговый центр», структура сети товаров для дома OBI, подала заявку на регистрацию бренда Domus во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Информация об этом появилась в базе данных Роспатента, сообщает газета «Ведомости».

В соответствии с договором с немецкой компанией OBI GmbH, новые владельцы сети должны переименовать гипермаркеты в России.

Владельцем OBI стала компания, связанная с российским Starbucks. Ранее ритейлер подал заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse и QBI в Роспатенте.

В марте 2022 года сеть гипермаркетов OBI прекратила работу в России. OBI GmbH передала российский бизнес в управление Борису Любошицу, основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг». Позже стало известно, что OBI продала контрольный пакет акций своей российской сети бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а еще 40% акций были приобретены группой инвестиционно-строительных компаний MAX.

В январе этого года владельцами OBI в России стали пять юридических лиц, принадлежащих компании «Модуль-2» на 90% и бизнесмену Валиду Корчагину на 10%. Компания «Модуль-2» принадлежит Марине Мидовой, президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков (АОРР). АОРР связана с холдингом «Синдика», возглавляемым сенатором от Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым, который руководил регионом с 2005 по 2013 год.

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