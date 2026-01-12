Размер шрифта
Эксперт спрогнозировал курс юаня к рублю в январе

Экономист Тимошенко: курс юаня в январе будет на уровне 11,25–11,5 рубля
Global Look Press

Напряженная геополитическая обстановка по-прежнему оказывает влияние на валютные рынки. Давление на рубль в паре с юанем может оказывать санкционная риторика со стороны США. Такое мнение в интервью РИАМО высказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Курс рубля, по его словам, продолжает в значительной степени зависеть от экспортно-импортного баланса, денежно-кредитной политики Банка России и цен на нефть.

«Предпосылок для резких колебаний курса юаня на Московской бирже в первую рабочую неделю после праздников не наблюдается. Вместе с тем дополнительную напряженность может привнести возобновившаяся с начала года жесткая риторика президента США Дональда Трампа в адрес Китая», — отметил Тимошенко.

Согласно его прогнозам в начале года торговый диапазон юаня составит 11,25–11,5 рубля.

Главный аналитик Инго Банка Петр Арронет до этого говорил, что в январе рубль будет крепким, тому будут способствовать несколько причин: продажа иностранной валюты из средств ФНБ и экспортерами на внутреннем рынке, геополитический оптимизм и ожидание сохранения ключевой ставки на фоне индексации НДС.

Ранее россиян предупредили о падении ставок по вкладам в 2026 году.

