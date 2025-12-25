На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аптеках РФ возник дефицит одного лекарства от шизофрении

«Ъ»: в аптеках РФ зафиксировали дефицит нейролептика «Сероквель»
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В российских аптеках фиксируют дефицит нейролептика «Сероквель», применяемого для лечения шизофрении, психозов и биполярного расстройства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, дефицит связан с передачей прав на лекарство от компании AstraZeneca к немецкой Cheplapharm и переносом производства. Максимальные дозировки по 200 мг остались в крупных московских и региональных сетях, включая «Риглу», «Столички», «Неофарм», «Горздрав» и «36,6». Лекарство недоступно для заказа через интернет-аптеки, такие как «Еаптека» и «Здравсити».

Эксперты отмечают, что процесс переноса производства может занять более года. Сейчас фармацевтическая субстанция производится в Бельгии, готовая форма лекарства — на площадке AstraZeneca в Китае, а упаковка препарата — в Великобритании.

По словам врачей, препарат «Сероквель» имеет большое количество дженериков, и переход на них, как правило, проходит безболезненно.

До этого исследование банка «Русский стандарт» показало, что самыми популярными тратами россиян на здоровье этой осенью стали аптеки, платные услуги медицинских учреждений и лабораторий, стоматология, услуги профильных врачей и оптика.

Аптеки остаются безоговорочными лидерами в структуре расходов, составляя 44% от общей суммы трат на здоровье. Средний чек в этой категории вырос до 1 018 рублей против 1 002 рублей летом.

Ранее СМИ рассказали, что в нескольких регионах России возник дефицит инсулина.

