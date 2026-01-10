Эксперты перечислили самые перспективные профессии в 2026 году

РИА: самыми стабильными в 2026 году будут профессии на стыке технологий

Наиболее стабильной и перспективной в 2026 году будет работа на стыке технологий и анализа данных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.

Перспективной также будет работа в конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля.

Кроме профессиональных навыков критически важными в новом году будут «мягкие». Речь идет об адаптивности, умении учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом.

До этого в hh.ru рассказали, что рост зарплат в 2026 году будет не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Ожидается рост зарплат у разработчиков программного обеспечения, финансовых аналитиков, дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению специалистов по кибербезопасности , product-менеджеров и системных инженеров.

