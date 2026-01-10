Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Эксперты перечислили самые перспективные профессии в 2026 году

РИА: самыми стабильными в 2026 году будут профессии на стыке технологий
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее стабильной и перспективной в 2026 году будет работа на стыке технологий и анализа данных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.

Перспективной также будет работа в конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля.

Кроме профессиональных навыков критически важными в новом году будут «мягкие». Речь идет об адаптивности, умении учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом.

До этого в hh.ru рассказали, что рост зарплат в 2026 году будет не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Ожидается рост зарплат у разработчиков программного обеспечения, финансовых аналитиков, дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению специалистов по кибербезопасности , product-менеджеров и системных инженеров.

Ранее россияне рассказали, что пишут в списке желаний на 2026 год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590617_rnd_5",
    "video_id": "record::18cca8b6-abe7-4642-81cf-b5524a40e1d7"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+