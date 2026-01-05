Стали известны сферы, в которых зарплаты вырастут больше всего в 2026 году

Названы специалисты, чьи зарплаты сильнее всего вырастут в России в этом году

В этом году зарплаты разработчиков программного обеспечения (ПО), финансовых аналитиков и дата-сайентистов вырастут больше всего. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу hh.ru.

«Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях», — сказали там.

Оплата труда разработчиков ПО по итогам 2025 года составляла порядка 284 тысяч рублей. Повысится зарплата и у финансовых аналитиков, дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению специалистов по кибербезопасности , product-менеджеров и системных инженеров, рассказали в организации.

Так, труд представителей этих профессий по итогам прошлого года оплачивался в размере от 90 до 247 тысяч рублей, следует из материала.

Кроме того, повысится доход у представителей рабочих профессий. Так, сварщики прошлом году они получали примерно 178 тысяч рублей, токарям высокого разряда готовы были платить примерно на семь тысяч больше.

Водители-дальнобойщики в прошлом году получали около 182 тысяч, крановщики, машинисты спецтехники — около 140 тысяч, а инженеры-строители и проектировщики около 110 тысяч.

