Трамп потребовал от оборонных предприятий США увеличить темпы производства

Оборонным предприятиям США следует увеличить темпы производства. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на инвестиционном форуме Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«У нас есть отставание, потому что [наше оружие] настолько хорошо. Каждая страна хочет наши ракеты, наши самолеты. Им нужно все, что у нас есть. Но нам нужно [производить] быстрее», — сказал глава Белого дома.

8 ноября министр войны Пит Хегсет заявил, что крупные оборонные компании Соединенных Штатов должны ускорить разработку и производство оружия или «исчезнуть». Глава ведомства призвал частных инвесторов совершать беспрецедентные прежде вложения в оборонную промышленность, а также объявил о формировании специализированной «команды по сделкам» для поддержки закупок вооружения Пентагоном.

16 ноября министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил, что Соединенные Штаты могут в короткие сроки обогнать КНР по темпам производства дронов. По его оценке, сейчас Украина ежегодно производит 4 млн дронов, а Китай — порядка 12-14 млн дронов.

Ранее Трамп рассказал о создании «лучшего оружия» в США.