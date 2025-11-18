На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британия и США намерены отказаться от российского ядерного топлива

Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива России к концу 2028 года
Александр Кряжев/РИА Новости

Великобритания и Соединенные Штаты договорились о совместных действиях по полному отказу от российского ядерного топлива в гражданской энергетике к 2028 году. Соответствующие обязательства содержатся в меморандуме о взаимопонимании, подписанном сторонами в сентябре, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает создание безопасных и надежных цепочек поставок современного ядерного топлива для обеих стран. Помимо энергетического сотрудничества, стороны также договорились укреплять партнерство в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Соглашение направлено на «обеспечение безопасной и надежной цепочки поставок современного ядерного топлива в обеих странах и достижение полной независимости от ядерного топлива РФ к 2028 году».

В сентябре глава минэнерго США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты не могут отказаться от приобретения обогащенного урана у России, так как у страны нет своих мощностей для получения ядерного топлива. Он добавил, что Штаты требуют от других стран отказаться от покупки у РФ углеводородов.

Ранее сообщалось, что Венгрия может начать использовать американское топливо на своих АЭС.

