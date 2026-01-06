Размер шрифта
В Британии заявили о неготовности ЕК смягчать условия доступа страны к рынку ЕС

Попытки Великобритании после выхода из Евросоюза упростить доступ к единому рынку ЕС по-прежнему наталкиваются на сопротивление со стороны Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает газета Financial Times.

«Попытки Британии после Brexit облегчить доступ к единому рынку ЕС встречают сопротивление со стороны ЕК», — отмечается в материале.

По данным издания, европейские дипломаты указывают, что Лондону придется «платить за участие», поскольку никто не намерен предоставлять Великобритании особые условия.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС сказал в беседе с FT, что если бы британский премьер Кир Стармер предложил более масштабную перезагрузку отношений с Евросоюзом, то Брюссель мог бы проявить гибкость и готовность обсуждать различные форматы взаимодействия.

1 декабря Стармер заявил, что Великобритания начнет сближать свои отношения с Европейским союзом в связи с тем, что выход из регионального содружества негативно повлиял на экономику королевства. По его мнению, Лондон должен «проявить зрелость». В то же время премьер-министр выразил уверенность, что Великобритании и ЕС придется пойти на взаимные уступки ради сближения отношений.

Соединенное Королевство официально вышло из Евросоюза в ночь на 1 февраля 2020 года. Страна являлась членом регионального содружества в течение 47 лет и осуществила Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума.

Ранее Великобритания и ЕС согласовали сделку по перезагрузке отношений.

