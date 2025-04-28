Польша готова обеспечить Украину газом из США

Польша хочет обеспечивать Украину американским сжиженным природным газом (СПГ). Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Мы также разговаривали о сотрудничестве, если речь идет о газе LNG. <...> Может быть, мы об этом разговаривали, обеспечить Украину газом благодаря нашему американо-польскому сотрудничеству, и не доплачивать за это», — сказал он.

В феврале глава компании «Нафтогаз Украины» Роман Чумак заявил о непростой ситуации с газом из-за повреждения производственных мощностей. По его словам, импортируемые Украиной объемы газа необходимы для сбалансирования газотранспортной системы и обеспечения всех потребителей.

11 марта директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что добыча газа на Украине снизилась на 40% после повреждений критической газовой инфраструктуры. По его мнению, Украине необходимо не менее 4,5 млрд кубометров импорта для того, чтобы обеспечить граждан газом к следующей зиме.

Ранее «Нафтогаз» попросил у МВФ деньги на газ.