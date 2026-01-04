Россиянам рекомендовали заранее настраиваться на работу после праздников

Россиянам на январских праздниках стоит ментально настроиться на предстоящую работу, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

По ее словам, январское состояние после длинных праздников похоже на состояние прокрастинации, когда хочется отложить рабочие дела на конец января, а лучше — на февраль. Здесь поможет искусство «маленьких» шагов, уверена экономист.

«Лучше за два-три дня до первой рабочей недели начать ложится спать и просыпаться в одно и то же время. Конечно же, ложится спать не в 3-4 часа ночи, а просыпаться в 11-12 дня, а в 22 часа и 6-7 часов соответственно. Рекомендуется заменить вечернее чревоугодие на прогулку, плавание, сауну, массаж. Все то, что помогает расслабиться физически, снять груз обильных возлияний. Как в старом добром советском фильме «Самая обаятельная и привлекательная» провести аутотрениг с аффирмацией о пользе предстоящих рабочих дней. Это, конечно, юмор. Ментальная настройка не менее важна, чем физическая», — отметила Фатхлисламова.

Она добавила, что половина коллег будет в таком же постпраздничном состоянии, и наверняка можно рассчитывать на понимание и сочувствие. Затем экономист призвала обратиться к зумерскому легкому подходу к работе — в первые рабочие дни это может помочь не задирать высоко рабочую планку и чаще делать перерывы на «капучинку».

Экономист посоветовала представить, с каким настроением вы планируете рассказать, как провели праздники, коллегам. Возможно, и они в ответ расскажут что-то веселое, интересное, захватывающее или волнительное, уверена эксперт.

Она призвала россиян распланировать первую рабочую неделю: это привносит в жизнь ощущение стабильности и определенности. Фатхлисламова пояснила, что таким образом беспокойный ум работника немного успокаивается.

«И если расстраивают новогодние траты семейного или личного бюджета, вспомните, что скоро аванс, буквально через 10 дней. Самое важное, что не нужно ни в коем случае нельзя делать, так это ставить спортивные рекорды, совершать рабочие подвиги, демонстрировать головокружительные темпы работы в первые рабочие дни после праздников. Работодатель будет, безусловно, счастлив, но ваш организм не поблагодарит, только пострадает. Да, и такой работник быстро «сойдет с дистанции». Берегите себя. Жизнь — это процесс, а не результат», — заключила экономист.

Первый рабочий день россиян после праздников — 12 января 2026 года.

