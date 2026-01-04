Депутат рассказала, какими продуктами Россия не может полностью обеспечить себя сама

По основным направлениям Россия обеспечена продуктами собственного производства, заявила ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Она уточнила, что закрыты потребности РФ по зерну, подсолнечному маслу, сахару и мясу. Однако страна «немножко не дотягивает» до целей доктрины продовольственной безопасности ???(уровня самообеспечения. — «Газета.Ru»)» по овощам, фруктам, ягодам, молоку и молочным продуктам.

По словам депутата, благодаря «братьям-белорусам» Россия не только полностью обеспечена молочными продуктами, но испытывает «перенасыщение».

«В принципе у нас все в доступе, все есть, чтобы у нас граждане не переживали», — сказала парламентарий.

Она добавила, что насыщать рынок молочной продукции Минсельхоз намерен в первую очередь за счет повышения продуктивности коров в индустриальных молочных комплексах.

1 января вступил в силу первый в стране ГОСТ для фермерской продукции. Стандарт призван дать покупателю уверенность в том, что он действительно поддерживает малого отечественного производителя и получает фермерский продукт.

