Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Депутат рассказала, какими продуктами Россия не может полностью обеспечить себя сама

Депутат Оглоблина заявила о полном насыщении рынка России продуктами
Илья Питалев/РИА «Новости»

По основным направлениям Россия обеспечена продуктами собственного производства, заявила ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Она уточнила, что закрыты потребности РФ по зерну, подсолнечному маслу, сахару и мясу. Однако страна «немножко не дотягивает» до целей доктрины продовольственной безопасности ???(уровня самообеспечения. — «Газета.Ru»)» по овощам, фруктам, ягодам, молоку и молочным продуктам.

По словам депутата, благодаря «братьям-белорусам» Россия не только полностью обеспечена молочными продуктами, но испытывает «перенасыщение».

«В принципе у нас все в доступе, все есть, чтобы у нас граждане не переживали», — сказала парламентарий.

Она добавила, что насыщать рынок молочной продукции Минсельхоз намерен в первую очередь за счет повышения продуктивности коров в индустриальных молочных комплексах.

1 января вступил в силу первый в стране ГОСТ для фермерской продукции. Стандарт призван дать покупателю уверенность в том, что он действительно поддерживает малого отечественного производителя и получает фермерский продукт.

Ранее россиянам рассказали, как не переедать и не набирать вес зимой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556801_rnd_2",
    "video_id": "record::e04b4ee1-ae46-421d-8ff2-e5b57967ce15"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+