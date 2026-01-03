Россиянам рассказали, что делать, чтобы не переедать и не набирать вес зимой

Чтобы не набрать вес во время зимы, важно повышать уровень серотонина. Этот гормон помогает снизить чувство голода, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

Серотонин регулирует чувство голода и насыщения. Этот нейромедиатор участвует в регуляции пищевого поведения, помогает быстрее узнать, что человек съел достаточно или что он сыт. Серотонин стимулирует центр пищевого насыщения и тормозит центр голода. Это происходит за счет активации рецепторов серотонина в гипоталамусе.

«Повысить серотонин помогут физические упражнения. Когда вы активно занимаетесь, ваш организм вырабатывает больше триптофана, аминокислоты, которую мозг использует для выработки серотонина. Регулярные активные прогулки тоже подойдут. Также повышению выработки этого гормона способствуют продукты, богатые триптофаном (белое мясо, рыба, бобовые, тофу, молочные продукты, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты). Важно комбинировать белок с цельнозерновыми продуктами для того, чтобы больше триптофана пошло на синтез серотонина», – рассказала врач.

Также важно уменьшить потребление алкоголя (он снижает выработку серотонина) и пить достаточно жидкости.

«Еще одна проблема, из-за которой люди могут переедать, – это то, что обезвоживание часто ошибочно принимают за голод, особенно зимой, когда сигналы жажды слабеют. Под воздействием холода организм меняет приоритеты: больше энергии уходит на терморегуляцию, меньше — на сигналы жажды. Однако внутренняя потребность в жидкости остается высокой. В холодную погоду можно пить теплые напитки (чай или воду с лимоном), — это и согреет и утолит жажду. Пить нужно в среднем 1,5-2 литра жидкости», – резюмировала Атаманова.

