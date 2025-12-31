Размер шрифта
Власти РФ продлили бесплатный проезд по платным трассам для российских электромобилей

Власти РФ продлят бесплатный проезд по платным дорогам для российских электрокаров
Телеграм-канал «No Limits»

Правительство РФ поддержало продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей российского производства на 2026 год. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Мы приняли решение поддержать продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в нашей стране, на 2026 год», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что такая льгота является одним из стимулов в принятии россиянами решения о покупке электромобиля, а также поспособствует росту производства электрокаров в стране. Кроме того, эта мера позволит расширить сеть зарядных станций, уверен Мантуров.

По его данным, объем предоставленных льгот по итогам года составил около 40,3 млн рублей.

Как стало известно в начале декабря, продажи электромобилей в России в 2025 году оказались на порядок ниже целевых показателей по их производству.

Ранее российский автомобиль «Атом» подешевел до старта продаж.

