Власти РФ продлили бесплатный проезд по платным трассам для российских электромобилей

Правительство РФ поддержало продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей российского производства на 2026 год. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Мы приняли решение поддержать продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в нашей стране, на 2026 год», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что такая льгота является одним из стимулов в принятии россиянами решения о покупке электромобиля, а также поспособствует росту производства электрокаров в стране. Кроме того, эта мера позволит расширить сеть зарядных станций, уверен Мантуров.

По его данным, объем предоставленных льгот по итогам года составил около 40,3 млн рублей.

Как стало известно в начале декабря, продажи электромобилей в России в 2025 году оказались на порядок ниже целевых показателей по их производству.

Ранее российский автомобиль «Атом» подешевел до старта продаж.