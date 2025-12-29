Размер шрифта
В России разрешат пополнение счета наличными через банкомат с СБП

Банк России расширит СБП пополнением счетов через банкоматы
Мария Девахина/РИА Новости

Банк России планирует в ближайшее время запустить возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка в рамках расширения функционала системы быстрых платежей. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью ТАСС.

По ее словам, регулятор совместно с участниками рынка продолжает развивать дополнительные сервисы СБП. В частности, в ближайших планах — реализация сценария внесения наличных на собственный счет через банкоматы любых банков.

Бакина также рассказала о намерении расширить для бизнеса возможности онлайн-платежей в бюджет. Кроме того, Банк России планирует внедрить формат QR-presented, при котором покупатель самостоятельно генерирует QR-код для оплаты и предъявляет его на кассе вместо сканирования кода, сформированного магазином. Реализация этой функции также запланирована на ближайшее время.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказывал, что если у россиян планируется крупный перевод (свыше 200 тыс. рублей через Систему быстрых платежей), который может быть расценен как нетипичный, нужно заранее уведомить свой банк или быть готовым оперативно подтвердить легальность операции. Например, предоставив договор купли-продажи.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг получит доступ к данным системы «Мир» и СБП.

