«Росспиртпром» и «Татспиртпром» объединятся в холдинг с сохранением юрлиц

Глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин рассказал в интервью «Интерфаксу», что АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» ведут подготовку к слиянию с целью усиления рыночных позиций в отрасли.

По словам Аглиуллина, объединение предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией.

Глава Минземимущества Татарстана уточнил, что АО «Росспиртпром» по-прежнему будет концентрироваться на производстве основного сырья — спирта, а АО «Татспиртпром» будет выпускать конечную продукцию для потребителя — ликеро-водочные изделия.

По словам министра, после получения нужных согласований со стороны Федеральной антимонопольной службы обязательные корпоративные процедуры в компаниях могут быть завершены в кратчайшие сроки, и сделка может быть заключена до конца текущего года.

Головные офисы АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» будут размещены в Казани. Для Республики Татарстан это означает формирование новой налоговой базы и создание дополнительных рабочих мест. АО «Татспиртпром» также расширит мощности по розливу продукции за счет включения в собственные производственные цепочки профильных активов АО «Росспиртпром». Кроме того, компания увеличит номенклатуру и объемы выпуска напитков, получив доступ к новым брендам, ранее неохваченным сегментам рынка, а также расширив логистические возможности и географию сбыта.

