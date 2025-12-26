Россиянам назвали самый рискованный механизм инвестирования

Обычным гражданам и неквалифицированным инвесторам лучше не вкладываться в криптовалюту. Это самые рискованные активы, так как очень стремительно крипта может упасть в цене практически до нуля, а делать какие-либо прогнозы в сфере таких цифровых инвестиций крайне сложно, заявил НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Так специалист прокомментировал новую концепцию регулирования криптовалют, разработанную Центробанком. В числе прочего, она подразумевает разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, устанавливая отдельные правила для каждой группы. По мнению Корнеева, это решение выглядит вполне логичным, особенно с учетом того, что для любых инвесторов на фондовых рынках есть требования по поводу того, какими активами они могут располагать.

«Понятно, что инвесторам, которые более хорошо разбираются, у них есть определенные сертификаты, квалификационные допуски к действиям, можно допустить операции с большим риском. А тем, кто не имеет такой квалификации и сертификатов, надо ограничить возможности по использованию криптовалют, хотя я бы обычным физическим лицам вообще не рекомендовал ими заниматься», --― подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что речь идет об очень рискованном механизме, и если любую другую валюту можно будет продать, то криптовалюта в некоторые моменты падает в цене до нуля.

Среди требований ЦБ к неквалифицированным инвесторам выделяется возможность приобретения только наиболее ликвидных криптовалют. Для них планируется установить определенные критерии, а также для приобретателей обозначить лимит в 300 тыс. рублей в год. Корнеев назвал это заградительной суммой, которая позволит россиянам попробовать подобные манипуляции с цифровыми активами.

«А говорить о каких-то заработках в таких объемах…Это, скорее, такой вариант дать попробовать, набить руку», — пояснил он.

Напомним, предложения по изменению законодательства в сфере криптовалюты ЦБ направил в правительство, подчеркивая, что по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом. Предполагается, что неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита ― не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных (чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам), без ограничений по объемам сделок, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков.

Ранее Набиуллина связала с криптовалютой дополнительный фактор укрепления курса рубля.