Индекс Мосбиржи впервые за три месяца поднялся выше 2 800 пунктов

Индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с середины сентября 2025 года
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Индекс Московской биржи во время основных торгов превысил 2 800 пунктов, это произошло впервые с 18 сентября текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

К 11:55 мск рост индекса Мосбиржи составил 1,82%. В результате показатель достиг 2 805 пунктов.

В течение 15 минут индекс ускорил рост до 1,86%, составив 2 806, 12 пункта. При этом индекс РТС в 12:10 мск находился на уровне 1 137,81 пункта (+1,86%).

На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,95%. Первый достиг отметки в 2 779,13 пункта, второй — в 1 093,94 пункта.

15 августа индекс Московской биржи составил 3001,27 пункта. Тогда данный показатель поднялся выше 3000 пунктов впервые с 28 апреля 2025 года.

В июле Мосбиржа в рамках совместной инициативы с Центральным банком РФ начала расчет и публикацию индекса создания стоимости. На сайте торговой площадки уточнялось, что индекс был разработан как часть инициативы, направленной на повышение инвестиционной привлекательности публичных компаний России, а также рост их акционерной стоимости и поддержку лучших корпоративных практик.

Ранее Мосбиржа начала публиковать индекс биткоина.

