Россиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводов из-за новых правил

Если у россиян планируется крупный перевод (свыше 200 тыс. рублей через Систему быстрых платежей), который может быть расценен как нетипичный, нужно заранее уведомить свой банк или быть готовым оперативно подтвердить легальность операции. Например, предоставив договор купли-продажи. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, критически важным является избегание операций, которые прямо подпадают под новые признаки мошенничества. По мнению эксперта, стоит крайне осторожно относиться к операциям из списка, особенно совершенным в сжатые сроки:

Крупный перевод (от 200 тыс. рублей) через СБП, особенно если он осуществляется сразу после поступления крупной суммы самому себе и адресован лицу, которому переводы не совершались последние шесть месяцев.

Смена номера телефона для входа в онлайн-банк или на «Госуслуги» менее чем за 48 часов до перевода. Этот признак прямо указывает на попытку мошенников «угнать» аккаунт.

Использование нетипичного интернет-провайдера, операционной системы или прокси-сервера при совершении крупного перевода. Это может быть воспринято как попытка скрыть реальное местоположение или устройство.

«Одним из нюансов является перевод самому себе (например, с одного своего счета в банке А на свой счет в банке Б) , который может быть также приостановлен, если за ним сразу же следует подозрительный перевод третьему лицу, а общая логика операции соответствует признакам «схемы» вывода похищенных средств. Если перевод был приостановлен или заблокирован, необходимо незамедлительно связаться со своим банком, желательно по официальному телефону горячей линии», — отметил Трепольский.

По его словам, ни в коем случае нельзя следовать инструкциям из неожиданных звонков или СМС, которые якобы «помогут разблокировать» перевод, так как это может быть уловкой мошенников, использующих ситуацию. Клиенту нужно быть готовым оперативно предоставить документальное подтверждение экономической сути и легальности операции, предупредил финансист. По его словам, это могут быть: договоры, счета, инвойсы, объяснительные записки о целях перевода (например, покупка автомобиля, возврат долга). Главное — проявить добросовестность и предоставить банку запрашиваемые сведения в максимально короткие сроки, уверен эксперт.

Согласно новым правилам, если операция соответствует признакам мошенничества, банк имеет право приостановить перевод на срок до двух рабочих дней, констатировал Трепольский. Он уточнил, что этот период предоставляется банку для дополнительной проверки и связи с клиентом. Однако, если требуется более глубокая проверка или привлечение сторонних органов (например, Росфинмониторинга по 115-ФЗ), процесс может занять до 10 рабочих дней, заключил финансист.

ЦБ 13 ноября утвердил новые критерии переводов, которые можно отнести к мошенническим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, какие переводы самому себе не вызовут подозрений.