Спецпредставитель президента призвал не «наезжать» на ЦБ

Титов: наезжать на ЦБ не надо, они не в вакууме существуют

«Наезжать» на Центробанк России по вопросу ключевой ставки не нужно, потому что он не «в вакууме существует». Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Банк России несколько дней назад снизил ключевую ставку — аж на полпроцента. Вроде как снизил. Но реальная-то ставка (разница между ключевой и инфляцией) не уменьшилась, а даже выросла! Сейчас она составляет 10,5%, это очень много. Для сравнения, в 2015–2019 было примерно 4,5%», — отметил Титов.

Он добавил, что «перед ЦБ поставлена задача номер один — не выпустить инфляцию из-под контроля, и все его действия подчинены этой логике, даже если они идут в ущерб прочим аспектам».

«Как я и сказал, одна отдельно взятая задача успешно решается. Но ее оборотной стороной является сокращение вложений в развитие будущих периодов. Вот только, правда, наезжать на один лишь ЦБ не надо, они не в вакууме существуют», — заключил спецпредставитель президента.

Борис Титов также отметил, что 2026 год будет не самым легким для российской экономики.

