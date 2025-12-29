Спецпредставитель президента рассказал, каким будет 2026 год

2026 год будет не самым легким для российской экономики. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Мы ожидаем, что этот год будет не самым легким из всех, которых мы пережили», — подчеркнул он.

По словам Титова, проблемы экономики России заключаются не только в ключевой ставке, но и в излишне «крепком рубле и повышении налоговой нагрузки».

«Мы пока еще в плюсовой зоне и пока еще мы чувствуем тепло некоторое, но мы в преддверии уже сильных морозов», — отметил он.

При этом главным итогом 2025 года Титов назвал то, что экономика России стабильна.

«Главный итог 2025 года в экономике — у нас ничего не разбалансировалось. Ничего в моменте не пошло под откос. Но это абсолютно не означает, что беспокоиться не о чем, скорее, наоборот. Потому что мы продолжаем защищаться. Ставим хорошие блоки, успешно группируемся. Но не двигаемся вперед. Все ждем возможности, когда можно будет перестать закрываться от ударов, а она все никак не наступает», — сказал спецпредставитель президента.

8 декабря президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе встречи он поставил правительству страны шесть системных задач в реализации национальных проектов и государственной политики в 2026 году. Среди этих задач — подготовка комплексных решений «для перелома негативной демографической тенденции» в России, реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года, изменение структуры внешней торговли и другие.

