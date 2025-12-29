Размер шрифта
«Медленно и почти незаметно». Спецпредставитель президента высказался об отмене санкций против России

Титов об отмене санкций: никаких «вжух» не будет
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Санкции против России не отменят в один момент, этот процесс будет «медленным и почти незаметным». Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Трамп пытается выстроить новые мировые балансы, в первую очередь с Китаем. Россия в этом плане может служить такой весомой «гирькой», которая способна склонять весы в ту или иную сторону. Но судить о реальных экономических взаимоотношениях сейчас рано, очень многое остается под ковром. Россия – это, во-первых, кладовая ресурсов, во-вторых, огромный кусок суши, то есть фрагмент глобальных транспортных маршрутов. Вот эти факторы взвешиваются сейчас под ковром, а не кока-кола», — отметил Титов, отвечая на вопрос об отмене санкций и возвращении западных брендов в Россию.

При этом Титов подчеркнул, что «в Китае посмотрят настороженно на любые действия, которые идут вразрез с интересами Китая».

«Но именно потому, что никаких «вжух» не будет в принципе (все в лучшем случае будет меняться медленно и почти незаметно), то и болезненных реакций можно будет избежать», — заключил спецпредставитель президента.

Борис Титов также отметил, что 2026 год будет не самым легким для российской экономики.

Ранее в Госдуме спрогнозировали, когда ждать роста экономики РФ.

