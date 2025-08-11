Эксперт: только юрлица в России имеют право на продажу алкоголя

В России оборот алкоголя находится строго в плоскости государственного регулирования. Главное требование – это необходимость иметь лицензию на продажу спиртных напитков, только после ее получения юридическое лицо имеет право осуществлять торговлю, рассказал 360.ru партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Александр Манаков.

«На самом деле государственное регулирование в сфере оборота алкогольной продукции есть, и, несмотря на некие несовершенства, оно работает, — пояснил специалист. — В первую очередь, для легальной продажи алкоголя в розницу нужно получить специальное разрешение — лицензию. Получить лицензию может только юридическое лицо, проходя процедуру лицензирования».

С получением лицензии юрлицо попадает под внимание контролирующих органов, информация о нем вносится в специализированные реестры. Закупать спиртное для продажи юрлицо может только у официальных поставщиков и производителей.

Получение лицензии достаточно затратно, но работать без нее запрещено, подчеркнул Манаков. Имея ее, юрлицо может продавать вино и другой алкоголь по товарно-транспортным накладным при условии, что у него есть все сертификаты на продукцию, заключил юрист.

Напомним, на Кубани произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, жертвами которого стали десять человек. Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставшие причиной отравления, подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

