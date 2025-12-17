На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США разрешили сделки по атомной энергии с российскими банками

США разрешили операции с рядом банков России и ЦБ для нужд атомной энергетики
Global Look Press

Министерство финансов США разрешило проводить сделки, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, Центробанком и Национальным клиринговым центром. Об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно общей лицензии, операции с указанными российскими финансовыми институтами разрешены до 18 июня 2026 года. Решение касается исключительно сделок в сфере гражданской атомной энергетики.

«Настоящей общей лицензией все сделки, запрещенные указом президента... с участием одного или нескольких из следующих субъектов, связанных с гражданской атомной энергетикой, разрешаются», — говорится в документе OFAC.

10 декабря США продлили лицензию на операции с нефтяной компанией «Лукойл» и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет зарубежными активами «Лукойла») до 17 января 2026 года.

Ранее бывший советник Трампа стал консультантом «Лукойла» по продаже зарубежных активов.

