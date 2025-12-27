«Газпром» сообщил о крайне сложной ситуации с газом в Прибалтике

Инчукалнское подземное хранилище газа (ПХГ), единственное в Прибалтике, опустошено наполовину. Об этом сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

По данным компании на 25 декабря, заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такие показатели были зафиксированы лишь в середине февраля.

К началу сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено лишь на 61%, уточнили в «Газпроме».

Кроме того, в европейских ПХГ уровень запасов пустился ниже 60%, сообщает «Газпром». Так, по данным на 25 декабря, заполненность ПХГ Германии составляет 59,8%, а ПХГ Нидерландов — 52,5%.

Недостаточная заполненность подземных хранилищ может обернуться проблемой для европейских потребителей в разгар зимних холодов, отметили в «Газпроме».

В начале декабря Совет и парламент Евросоюза предварительно договорились по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Его хотят полностью запретить через шесть недель после вступления закона в силу, сохранив при этом переходный период для действующих контрактов.

Ранее ирландский журналист Макдональд заявил, что ЕС установил рекорд по импорту СПГ из России в 2025 году под лозунгом «Мы отказываемся от российского газа!».