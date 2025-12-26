На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Потанин заявил, что крепкий рубль мешает импортозамещению и завоеванию новых рынков

Потанин назвал курс 90 рублей за доллар оптимальным
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Курс около 90 рублей за доллар является оптимальным для развития экономики России, а переукрепление рубля негативно влияет на импортозамещение и завоевание новых рынков. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Курс, который, например, в прогнозах ЦБ РФ звучит — порядка 90 плюс рублей за доллар, — он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны», — заявил Потанин.

По его словам, необходимо снизить ключевую ставку для сокращения разрыва с инфляцией.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что за последние 12 месяцев российский рубль показал самое сильное укрепление с 1994 года, опередив в 2025 году курсы основных валют к доллару. Из материала следует, что рубль с начала года укрепился на 45%. Одной из причин такого результата является «жесткая денежно-кредитная политика».

23 декабря начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил, что на этой неделе колебания котировок ожидаются в диапазоне 75,5–81,5 рубля за доллар, 89–95 рублей за евро, а также 10,7–11,5 рубля за юань.

Ранее сообщили, что в России ожидают резких колебаний курса рубля в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами