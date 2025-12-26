Потанин заявил, что крепкий рубль мешает импортозамещению и завоеванию новых рынков

Курс около 90 рублей за доллар является оптимальным для развития экономики России, а переукрепление рубля негативно влияет на импортозамещение и завоевание новых рынков. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Курс, который, например, в прогнозах ЦБ РФ звучит — порядка 90 плюс рублей за доллар, — он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны», — заявил Потанин.

По его словам, необходимо снизить ключевую ставку для сокращения разрыва с инфляцией.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что за последние 12 месяцев российский рубль показал самое сильное укрепление с 1994 года, опередив в 2025 году курсы основных валют к доллару. Из материала следует, что рубль с начала года укрепился на 45%. Одной из причин такого результата является «жесткая денежно-кредитная политика».

23 декабря начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил, что на этой неделе колебания котировок ожидаются в диапазоне 75,5–81,5 рубля за доллар, 89–95 рублей за евро, а также 10,7–11,5 рубля за юань.

Ранее сообщили, что в России ожидают резких колебаний курса рубля в 2026 году.