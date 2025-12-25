Депутат напомнил о нововведениях для самозанятых и пенсионеров с 2026 года

Депутат Говырин рассказал о новшествах для самозанятых и пенсионеров с 2026 года

В России с 2026 года вступят в силу несколько новых норм, которые затронут самозанятых граждан, а также пенсионеров. В частности, для первой категории заработает механизм добровольного страхования на случай нетрудоспособности, то есть возможность оформить больничный лист, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Смысл простой: право на выплату появляется только при регулярных взносах, которые человек перечисляет сам. После шести месяцев непрерывной уплаты можно рассчитывать на пособие, если оформлен листок нетрудоспособности», — отметил парламентарий.

Он добавил, что взносы рассчитываются как процент от выбранной страховой суммы за месяц. Так, можно выбрать либо 35 тыс. рублей, либо 50 тыс. рублей. В первом случае платеж составит 1344 рубля. Во втором – 1920 рублей.

Чтобы механизм заработал, необходимо написать соответствующее заявление, а затем отслеживать своевременность отчислений. Новый инструмент особенно удобен будет для тех, кто работает с уплатой налога на профессиональный доход, пояснил Говырин.

Что касается других изменений, то 1 января также вступят в силу новые базовые ориентиры для наемных работников и пенсионеров, напомнил депутат. Так, МРОТ повысится до 27 093 рубля в месяц, что отразится на расчетах страховых пенсий. Один пенсионный коэффициент будет стоить 156,76 рубля, фиксированная выплата составит 9 584,69 рубля, заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме рассказали о нововведениях, которые изменят жизнь россиян в 2026 году.