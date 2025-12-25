На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Миллионы россиян могут лишиться доступа к микрозаймам

Ведомости: до 15 млн граждан РФ могут лишиться доступа к микрозаймам
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Около 15 млн россиян могут потенциально лишиться доступа к микрозаймам с 1 января 2026 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

По информации издания, с 1 января 2026 года микрофинансовые организации не смогут использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму до 50 000 рублей.

Нововведение может коснуться примерно 15 млн человек, получающих легальное финансирование.

Как полагает Емелин, если у людей не будет доступа к получению денег в официальных компаниях, они неизбежно пойдут к нелегальным ростовщикам, чья деятельность никем не контролируется.

Также в ЦБ обратилась Генеральный директор профессионального сообщества микрофинансистов Елена Стратьева с просьбой пересмотреть жесткие сроки внедрения новых норм.

16 декабря председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что государственная дума приняла законопроект, ужесточающий правила выдачи займов от микрофинансовых организаций гражданам.

Ранее ЦБ предупредил о рисках запрета микрозаймов.

