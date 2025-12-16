На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов в России

Госдума приняла закон по ужесточению правил выдачи микрозаймов гражданам
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Государственная дума приняла законопроект, ужесточающий правила выдачи микрозаймов гражданам. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что закон приняли для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг и снижения долговой нагрузки граждан страны.

С апреля следующего года размер переплаты по потребительским займам снизится до 100 процентов годовых (с 130 процентов годовых).

«С учетом процентов, комиссий, штрафных санкций и пеней заемщик не заплатит больше, чем два тела долга», — сказал Аксаков.

С 1 октября 2026 года одно физическое лицо сможет иметь не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года — один договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых.

Кроме того, при получении нового займа будет действовать период охлаждения в три дня после погашения старого долга.

При этом максимальная сумма займа, которую микрофинансовые организации могут предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличится с 5 до 15 млн рублей.

Ранее ЦБ предупредил о рисках запрета микрозаймов.

