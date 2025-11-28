Россияне готовы потратиться на советские елочные игрушки

Почти 80% опрошенных россиян готовы купить ретроигрушки на елку за 5 тыс. руб.

Большинство опрошенных россиян (75%) респондентов готовы потратить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и выше на оригинальные ретроигрушки на новогоднюю елку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 52% признались, что не слышали о современных переизданиях советских моделей, хотя сегмент активно развивается.

Исследование фиксирует разрыв между спросом и предложением: покупатели готовы платить за ностальгию, но часто не видят доступных товаров. При выборе подарков россияне остаются прагматичными — 65% опрошенных ориентируются прежде всего на возраст и интересы получателя, а не на собственные детские впечатления. Для 54% ностальгия — «приятное дополнение», но не основа выбора. Лишь 27% считают ее значимым фактором.

Несмотря на это, интерес к ретросегменту устойчивый: 60% готовы заплатить за идеально сохранившуюся советскую игрушку 3–5 тыс. рублей, а 16% — более 5 тыс. рублей за редкие экземпляры.

44% респондентов проявляют интерес к современным переизданиям: 33% рассматривали покупку, но не решились, 11% уже приобретали такие товары. При этом 62% уверены, что новые игрушки могут вызывать те же теплые чувства, что и советская классика.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян.

