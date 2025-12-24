На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Филиппины разрешили импорт свинины из России

Россельхознадзор: Филиппины разрешили ввоз свинины из России
Константин Михальчевский/РИА Новости

Филиппины разрешили импорт свинины из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

«Отменяются временные ограничения на ввоз на территорию Филиппин свиней, свиноводческой продукции и свиных субпродуктов, происходящих из России», — сообщили в ведомстве.

В августе Грузия резко нарастила импорт российской свинины. Уровень поставок за январь-июнь 2025 года достиг $7,8 млн, увеличившись в 33 раза в годовом исчислении.

Российский импорт частично замещает белорусскую свинину, исторически доминировавшую на рынке. Параллельно сохраняется лидерство РФ по ввозу живых свиней: в 2024 году Грузия закупила 21,8 тыс. голов на $33,2 млн (рост 18,8% и 19,4% соответственно).

На Россию пришлось 99,8% импорта живых свиней в 2024 году. Данные за 2025 год пока недоступны. Единственным альтернативным поставщиком выступила Дания с незначительными объемами.

Вице-спикер Госдумы предложил ввести «шашлычное эмбарго».

