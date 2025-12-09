Россиянам объяснили, как выбрать качественную красную икру

Качественная красная икра — ценный продукт, богатый белками, омега-3 кислотами и витаминами, но на рынке часто встречаются подделки или некачественный товар. Первое, на что стоит обратить внимание, — это упаковка. Настоящая икра должна быть в жестяной или стеклянной банке с четкой маркировкой, указанием срока годности и состава. Пластиковые контейнеры часто используют для продажи низкосортного продукта.

Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Важным критерием является внешний вид икры: зерна должны быть целыми, упругими, с однородным цветом — от светло-оранжевого до насыщенного красного, в зависимости от вида лосося. Если икра слишком темная, водянистая или имеет резкий селедочный запах, это может указывать на использование консервантов или несвежесть», — предупредил эксперт.

При покупке развесной икры нужно проверить ее консистенцию — качественные зерна не должны слипаться или лопаться при легком нажатии. Также стоит попробовать икру на вкус: она не должна быть излишне соленой или горькой. Наличие большого количества жидкости в упаковке — признак нарушения технологии производства или хранения.

«Оптимальный выбор — икра с пометкой «ГОСТ» и указанием места вылова. Лучше приобретать продукт у проверенных поставщиков и избегать слишком дешевых предложений, так как они могут содержать искусственные добавки или быть изготовлены из некачественного сырья», — резюмировал он.

