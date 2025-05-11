Оземпик и его аналоги вызывают отвращение к вину и мясу, выяснили ученые

Американские ученые из Университета штата Оклахомы и других научных институтов выяснили, что популярные препараты для похудения с семаглутидом («Оземпик», «Вегови» и другие) не только снижают аппетит, но и меняют восприятие вкусов. Из-за этого многие пациенты начинают испытывать отвращение к привычной еде. Исследование опубликовано в научном журнале Food Quality and Preference (FQP).

Эти препараты (агонисты GLP-1), изначально созданные для лечения диабета, влияют на мозговые центры насыщения и систему вознаграждения.

По свидетельствам пользователей таких лекарств, после начала их приема мясо начало отдавать «скотным двором», острая пища стала слишком резкой, а вино приобрело неприятный «травянистый» привкус.

В новом исследования специалисты выяснили, что использующие семаглутид люди реже едят обработанные продукты, красное мясо и сладкие напитки, отдавая предпочтение фруктам, овощам и воде. В среднем их дневной рацион сокращается на 700 ккал. Однако данные основаны на самоотчетах, что не всегда точно.

Ученые обнаружили чувствительные к GLP-1 клетки во вкусовых рецепторах, что может объяснить изменения. В то же время производители препаратов пока не комментируют эти эффекты, отсылая к официальным спискам побочных действий.

Исследователи продолжают изучать механизмы влияния GLP-1 на вкус, чтобы лучше понимать, как эти препараты меняют не только тело, но и гастрономические привычки.

Ранее ученые выяснили, что лекарства с семаглутидом могут вызвать депрессию.