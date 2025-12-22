В России ожидают скачка цен на яйца из-за вспышки птичьего гриппа

Зафиксированная в Ярославской области вспышка птичьего гриппа вряд ли приведет к дефициту яиц, однако может спровоцировать локальный рост цен. Чтобы стоимость не росла слишком быстро, государству нужно будет предпринять меры и заместить продукцию выбывшей фабрики на рынке, заявил НСН директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Так он прокомментировал сообщение о том, что птицефабрика «Волжанин», обеспечивающая около 20% рынка куриных яиц и мяса в ЦФО, приостановила отгрузку продукции из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц. По словам эксперта, это серьезный эпидемиологический удар, который потянет за собой цены.

«Эпидемиологическая проблема может сильно влиять на рынок. Вспомним, когда у нас буйствовала африканская чума свиней, например, это был удар. А 20% производства в ЦФО — это серьезный объем для рынка», — привел пример специалист.

При этом он отметил, что цены на яйца меняются «волнообразно», что во многом зависит от объемов производства. Чтобы не допустить очередного резкого повышения, государство может принять меры, считает Широв. По его мнению, многие производители «будут счастливы» заместить «Волжанина», поставив на рынок свою продукцию – так предприятия получат прибыль, помогут избежать дефицита и предотвратить скачок цен.

Специалист также напомнил о ситуации прошлого года, когда на фоне нехватки продукции Россия вынужденно импортировала куриные яйца из других стран, включая ОАЭ. Однако это длилось недолго – проблему оперативно удалось решить, в результате чего цены на яйца не росли даже перед Пасхой, подчеркнул он.

«Были приняты меры по расширению объемов производства, государство показало, что может регулировать отрасль. Хотелось бы, чтобы и в этом случае все произошло именно так», — заключил эксперт.

Напомним, сообщалось , что для ликвидации последствий и проведения полной дезинфекции предприятию может потребоваться до шести месяцев, ветеринарные службы установили жесткий контроль. Компания изучает варианты частичного сохранения производства, но аналитики прогнозируют рост издержек. Специалисты уже отмечали, что уход с рынка столь крупного поставщика может спровоцировать временный дисбаланс и рост цен в торговых сетях центральной части России.

Ранее российские производители зафиксировали перепроизводство яиц.