Эксперт назвал наценку российских магазинов на рыбу

Эксперт Шамрай: накрутки магазинами цен на рыбу доходят до 200% от себестоимости

В розничных магазинах России наценки на рыбу достигают 200% от себестоимости ее добычи. Об этом рассказал ТАСС заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай.

Как отметил эксперт, отпускная стоимость рыбаков не сильно меняет цену, а вот поставка в розничные сети поднимает ее на 50, 100, а то и 200%.

«Для сравнения, отпускная цена от предприятия мороженой скумбрии порядка 200-250 рублей, а в магазинах она только начинается от 400 рублей. Электроэнергия, аренда, оплата труда и так далее», — пояснил Шамрай.

По его словам, разница между себестоимостью рыбы и оптовыми ценами для поставщиков составляет всего 5-10%. Далее поставщики в зависимости от затрат на хранение и логистику, повышают цены. По тому же принципу действуют и розничные магазины.

Шамрай отметил, что в 2026 году рыбаки ожидают повышения отпускных цен для оптовиков еще на 10-25% на популярные виды рыб — скумбрию, треску, пикшу.

До этого стало известно, что средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%, несмотря на хороший улов рыбы.

Исследование «Контур.Маркета» на основе более 1,7 млн чеков с октября по ноябрь 2025 года показало, что 200 г продукта теперь стоят около 3 тыс. рублей. К Новому году икра может подорожать еще больше из-за инфляции и роста издержек, которые перечеркнули положительный эффект от хорошего улова.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, продающих фейковую икру по заниженным ценам.