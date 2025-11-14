Банки будут формировать цифровые профили россиян

У россиян могут появиться профили, включающие налоговую дисциплину, характер экономической активности, наличие статусов, связанных с повышенными рисками, модели потребительского поведения. Такие профили начнут формировать российские банки, сказала «Газете.Ru» финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова.

Так она прокомментировала заявление ЦБ о том, что крупные переводы россиян самим себе могут быть отнесены к мошенническим признакам.

«На горизонте появляется более сложная концепция: оценка «цифровой репутации» клиента в моменте. Речь идет о построении профилей, включающих налоговую дисциплину, характер экономической активности, наличие статусов, связанных с повышенными рисками, модели потребительского поведения. Фактически это формирование риск-модели, которая работает не только по транзакции, но и по человеку в целом. Такая система позволяет быстрее отличать реального клиента от жертвы мошенников или участника сомнительных схем», — сказала Кузнецова.

По ее словам, для добросовестных граждан последствия минимальны — возможны лишь короткие задержки при крупных покупках. Но в перспективе рост глубины анализа приведет к тому, что банки будут принимать решения на основе десятков параметров: от регулярности доходов до социальной активности, предупредила финансист. По ее словам, это объективный шаг в сторону более продвинутого поведенческого надзора и предотвращения мошенничества в режиме реального времени.

Кузнецова сказала, что цепочка переводов «себе — незнакомцу» стала индикатором риска не случайно. По словам эксперта, для мошенников это один из ключевых инструментов давления на жертву: сначала ее убеждают «собрать все деньги на одном безопасном счете», затем — сделать якобы «защитный перевод» третьему лицу. Фактически это стадия вывода средств к дропперам, предупредила Кузнецова. Она добавила, что Банк России фиксирует рост именно таких сценариев социальной инженерии, и новый критерий позволяет остановить вывод средств в критический момент — на втором шаге, когда деньги уходят третьему лицу.

Кузнецова подчеркнула, что контроль не касается обычных переводов между собственными счетами. Мониторингу подлежит только последующая крупная операция (от 200 тыс. рублей) в адрес получателя, с которым у клиента не было связи минимум полгода, уточнила эксперт. Она пояснила, что это попытка идентифицировать нетипичные и высокорисковые действия, а не создать барьер для ежедневных операций.

При этом условие «200 тысяч рублей» не делает систему формальной, уверена советник. По ее словам, банки проводят глубокий поведенческий анализ: выявляют дробление операций, нетипичную активность, ускоренное движение средств, попытки обхода ограничений. Финансовый мониторинг давно основан на комплексной оценке поведения клиента, а не на жестких порогах, констатировала Кузнецова. Поэтому перевод на 199 тыс. рублей в адрес неизвестного адресата при полностью «чистой» истории может пройти, а совокупность подозрительных действий — нет, подытожила финансист.

Ранее в Госдуме объяснили, какие переводы самому себе не вызовут подозрений.