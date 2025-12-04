На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут увеличить срок регистрации сделок с жильем пенсионеров

Росреестр хочет увеличить сроки регистрации сделок с жильем пожилых россиян
Росреестр прорабатывает предложения о возможном увеличении срока регистрации сделок с жильем, принадлежащим пенсионерам. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, передает ТАСС.

На обращение политика ответил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Он заявил, что для предотвращения мошеннических действий прорабатываются вопросы по внесению изменений по части увеличения срока государственной регистрации прав применительно к договорам купли-продажи жилых помещений, собственниками которых являются пожилые люди.

По мнению Росреестра, сложившаяся ситуация с покупкой квартир на рынке вторичной недвижимости (получившая названия «бабушкина схема» или «схема Долиной») является последствием неприменения положений действующих законов при возникновении двойственных ситуаций.

До этого в Генпрокуратуре в ответ на запрос Нилова сообщили, что для борьбы со «схемой Долиной» и так называемой «бабушкиной схемой» на рынке недвижимости можно внедрить период «охлаждения» сомнительных сделок. В ГП отметили, что изменения затронут сферу «регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца».

Ранее Верховный суд пообещал учесть предложения депутатов по «схеме Долиной».

