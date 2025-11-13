В Киргизии обесточили все майнинг-фермы

В Киргизии все криптофермы отключены от электричества в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго страны.

Уточняется, что специалисты полностью обесточили майнинг-установки и поставили пломбы, чтобы исключить повторное подключение. По оценкам Минэнерго, майнинг-фермы будут обесточены до стабилизации ситуации в энергосистеме, а это может произойти не раньше весны.

В конце октября в Ленинградской области полицейские пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы. Правоохранители провели обыски на железнодорожных станциях Громово и Луговая Приозерского района, где были обнаружены контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты. Предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами и предоставили им разрешения на установку оборудования на территории тяговых подстанций. В результате похищено свыше 80 млн кВт электроэнергии, а общий ущерб превышает миллиард рублей.

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг.