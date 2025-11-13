На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии обесточили все майнинг-фермы

В Киргизии до весны приостановили работу всех майнинг‑ферм
true
true
true
close
Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM

В Киргизии все криптофермы отключены от электричества в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго страны.

Уточняется, что специалисты полностью обесточили майнинг-установки и поставили пломбы, чтобы исключить повторное подключение. По оценкам Минэнерго, майнинг-фермы будут обесточены до стабилизации ситуации в энергосистеме, а это может произойти не раньше весны.

В конце октября в Ленинградской области полицейские пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы. Правоохранители провели обыски на железнодорожных станциях Громово и Луговая Приозерского района, где были обнаружены контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты. Предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами и предоставили им разрешения на установку оборудования на территории тяговых подстанций. В результате похищено свыше 80 млн кВт электроэнергии, а общий ущерб превышает миллиард рублей.

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами