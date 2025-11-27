Великобритания временно сняла санкции с активов «Лукойла»

Правительство Великобритании временно сняло санкции с зарубежных активов компании «Лукойл». Об этом сообщили на сайте министерства финансов королевства.

В ведомстве уточнили, что в рамках генеральной лицензии разрешается принимать и осуществлять платежи от Lukoil International и ее дочерних структур. Решение коснется как действующих, так и новых соглашений. Документ будет действовать с 27 ноября 2025 года по 26 февраля 2026 года.

«Лицензия позволяет продолжать деловые операции с компаниями Lukoil International», — говорится в сообщении.

Британия ввела санкции против «Лукойла» в октябре. Под ограничения также попали Национальная система платежных карт России, 51 судно, связанное с Россией, Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк.

В сентябре Великобритания расширила санкционный пакет против России. Ограничения затронули фирмы, базирующиеся в Гонконге, Таиланде, Индии и Турции, а именно: Jin Tang Technology, Shenzhen Blue Hat International, Scorpion's Holding Group (Китай), Phaeton Group, Soguzo, Tecgr (Таиланд), Hayers Infotech (Индия) и Mastel Makina (Турция).

Ранее Британия сняла санкции с дочери российского миллиардера.