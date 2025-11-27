На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Великобритания временно сняла санкции с активов «Лукойла»

Великобритания сняла до 26 февраля санкции с международных активов «Лукойла»
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Правительство Великобритании временно сняло санкции с зарубежных активов компании «Лукойл». Об этом сообщили на сайте министерства финансов королевства.

В ведомстве уточнили, что в рамках генеральной лицензии разрешается принимать и осуществлять платежи от Lukoil International и ее дочерних структур. Решение коснется как действующих, так и новых соглашений. Документ будет действовать с 27 ноября 2025 года по 26 февраля 2026 года.

«Лицензия позволяет продолжать деловые операции с компаниями Lukoil International», — говорится в сообщении.

Британия ввела санкции против «Лукойла» в октябре. Под ограничения также попали Национальная система платежных карт России, 51 судно, связанное с Россией, Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк.

В сентябре Великобритания расширила санкционный пакет против России. Ограничения затронули фирмы, базирующиеся в Гонконге, Таиланде, Индии и Турции, а именно: Jin Tang Technology, Shenzhen Blue Hat International, Scorpion's Holding Group (Китай), Phaeton Group, Soguzo, Tecgr (Таиланд), Hayers Infotech (Индия) и Mastel Makina (Турция).

Ранее Британия сняла санкции с дочери российского миллиардера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами