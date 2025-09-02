Стало известно, как в России изменились цены на внутренний туризм

Туроператор «Алеан»: цены на российские отели выросли на 20% за 2025 год

В России наблюдается рост цен на путешествия по стране – так, отели стали дороже в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост продемонстрировала Калининградская область, объекты размещения в которой стали дороже на 30%, но есть и регионы, предлагающие скидки, сообщили НСН в пресс-службе члена РСТ, Национального туроператора «Алеан».

«Стоимость проживания в крымских отелях выросла в пределах 10-30% в зависимости от отеля. В Дагестане — в пределах 10%. На курортах Кавказских Минеральных Вод — в пределах 10-15%. Цены на проживание в Калининградской области выросли на 30% к прошлому году», — уточнил туроператор.

При этом отмечается, что многие отели Краснодарского края наоборот значительно уменьшили цены, предлагая туристам внушительные скидки. Например, в Сочи и Геленджике снижение достигало 30%, а в Анапе – 55%.

До этого исследование сервиса Туту показало, что треть опрошенных россиян чаще всего путешествуют по России. Аналитики пояснили, что такая тенденция начала складываться еще с 2020 года, когда карантинные меры из-за ковида значительно ограничили возможности для перемещений. Огромную роль играет и масштабная господдержка туристической инфраструктуры — мы входим в период активного открытия новых гостиниц, глэмпингов, новых точек притяжения по всей стране, считают эксперты.

Ранее были названы лучшие места для осенних поездок по России.