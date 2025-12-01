На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти российских городов вводят туристический сбор

Ведомости: российские города массово вводят туристический сбор
zodyakuz/Shutterstock/FOTODOM

Власти российских городов массово вводят туристический сбор. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, в 2026 году туристический сбор появится в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ижевске, Курске и нескольких городах Самарской области: Самаре, Тольятти и Жигулевске. Соответствующее решение в ноябре приняли думы вышеуказанных городов.

«Ставка налога в этих городах составит 2% от налоговой базы <...>, за исключением Самары и Тольятти. В Самаре ставка составит 1%, в Тольятти – 1% в туристический сезон (с апреля по сентябрь) и 0,5% в остальные месяцы», — говорится в публикации.

По словам главы комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму Нижнего Новгорода Сергея Пляскина, введение туристического налога назвали вопросом «не просто экономики, а элементарной справедливости», ведь сбор станет небольшим вкладом туристов в развитие городской инфраструктуры.

В сентября туроператор «Алеан» сообщал, что в России наблюдается рост цен на путешествия по стране – так, отели стали дороже в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост продемонстрировала Калининградская область, объекты размещения в которой стали дороже на 30%, но есть и регионы, предлагающие скидки.

Ранее в Уральской ассоциации туризма призвали не ждать падения цен на зарубежные туры.

