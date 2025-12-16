На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгии предложили дополнительные гарантии при использовании российских активов

Politico: Бельгия не выдаст средства со счетов Euroclear без гарантий от ЕС
close
Virginia Mayo/AP

Бельгии недостаточно нынешних гарантий ЕС в связи с предложением использовать российские замороженные активы для Украины. Об этом пишет газета Politico.

Авторы отмечают, что Бельгия сможет получить весомую финансовую поддержку, если столкнется с судебными исками или ответными мерами со стороны России. Также бельгийцы смогут рассчитывать на страховку в зависимости от того, какой объем финансовых гарантий предоставят другие страны ЕС по отдельности.

«Страна по-прежнему настаивает, что ей нужны дополнительные гарантии того, что она не окажется лицом к лицу с непропорциональным риском», — говорится в публикации.

Собеседники издания из правительства Бельгии подчеркнули, что средства, находящиеся в депозитарии Euroclear, в случае каких-либо попыток проигнорировать предоставление гарантий просто не будут разблокированы.

Накануне верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что исход дискуссии по поводу использования замороженных активов РФ для выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине предсказать невозможно.

Ранее главы МИД Польши и Венгрии устроили перепалку из-за замороженных активов РФ.

