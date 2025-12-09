Британия расширила антироссийский санкционный список на семь позиций

Британия ввела санкции против Дугина и его Центра геополитической экспертизы

Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и двух лиц в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте британского минфина.

Санкции введены в отношении философа Александра Дугина и его Центра геополитической экспертизы, военного блогера Михаила Звинчука и аналитического центра «Рыбарь», которым он руководит, а также против европейского информационного ресурса «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов), российского Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, и брюссельского информационного ресурса Euromore.

Ограничения включают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения.

В октябре Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Рестрикции впервые затронули российский газовый сектор.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее газета Financial Times писала, что замороженные российские активы могут быть заблокированы навсегда.