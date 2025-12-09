На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британия расширила антироссийский санкционный список на семь позиций

Британия ввела санкции против Дугина и его Центра геополитической экспертизы
close
pixabay.com

Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и двух лиц в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте британского минфина.

Санкции введены в отношении философа Александра Дугина и его Центра геополитической экспертизы, военного блогера Михаила Звинчука и аналитического центра «Рыбарь», которым он руководит, а также против европейского информационного ресурса «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов), российского Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, и брюссельского информационного ресурса Euromore.

Ограничения включают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения.

В октябре Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Рестрикции впервые затронули российский газовый сектор.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее газета Financial Times писала, что замороженные российские активы могут быть заблокированы навсегда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами