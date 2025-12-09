Компания-оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport (SST) B. V., зарегистрированная в Нидерландах и принадлежащая «Газпрому», начала процесс перевоза своей штаб-квартиры в Венгрию. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, переезд в Венгрию SST — это «хорошие новости», так как работа компании в стране не ограничена никакими санкциями.

Накануне окружной суд Амстердама отказался снять арест с активов оператора «Турецкого потока» по требованию украинской энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго» богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова.

В 2015 году Госсовет Крыма национализировал снабжавшую полуостров электричеством компанию «Крымэнерго». В ноябре 2023 года Постоянная палата третейского суда в Гааге по требованию ДТЭК обязала Россию выплатить ей компенсацию убытков от экспроприации крымских активов в размере $207,8 млн. В июле 2025 года окружной суд Амстердама наложил охранный арест на активы SST на счетах в нидерландском банке в обеспечение требований ДТЭК к России по решению гаагского арбитража, поскольку SST якобы можно отождествить с государством.

В августе 2025 года SST обратилась в суд с просьбой снять арест. Однако Окружной суд Амстердама отказался это сделать, постановив, что SST не смогла доказать, что арест активов представляет для нее серьезную проблему и поэтому необходимо дождаться результатов разбирательства по существу.

Ранее оператор «Турецкого потока» получил разрешение на продление экспортной лицензии.