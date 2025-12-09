На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сийярто заявил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию

Сийярто: оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию
close
pentapostagma.gr

Компания-оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport (SST) B. V., зарегистрированная в Нидерландах и принадлежащая «Газпрому», начала процесс перевоза своей штаб-квартиры в Венгрию. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, переезд в Венгрию SST — это «хорошие новости», так как работа компании в стране не ограничена никакими санкциями.

Накануне окружной суд Амстердама отказался снять арест с активов оператора «Турецкого потока» по требованию украинской энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго» богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова.

В 2015 году Госсовет Крыма национализировал снабжавшую полуостров электричеством компанию «Крымэнерго». В ноябре 2023 года Постоянная палата третейского суда в Гааге по требованию ДТЭК обязала Россию выплатить ей компенсацию убытков от экспроприации крымских активов в размере $207,8 млн. В июле 2025 года окружной суд Амстердама наложил охранный арест на активы SST на счетах в нидерландском банке в обеспечение требований ДТЭК к России по решению гаагского арбитража, поскольку SST якобы можно отождествить с государством.

В августе 2025 года SST обратилась в суд с просьбой снять арест. Однако Окружной суд Амстердама отказался это сделать, постановив, что SST не смогла доказать, что арест активов представляет для нее серьезную проблему и поэтому необходимо дождаться результатов разбирательства по существу.

Ранее оператор «Турецкого потока» получил разрешение на продление экспортной лицензии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами